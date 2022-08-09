"Зоря" оформила перехід форварда "Динамо"

Команда Патріка ван Леувена оформила повноцінний трансфер форварда. 23-річний українець став черговим новачком "Зорі".

Русин уклав із новою командою на 3 роки. Він вже виступав у складі луганців у сезоні 2019/20 на правах оренди. Тоді нападник провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Русин обрав собі в "Зорі" 31-й номер.

Український форвард є вихованцем "Львова" та київського "Динамо". На професіональному рівні він дебютував у складі киян у сезоні 2017/18. Проте, закріпитися в обоймі "біло-синіх" Русин не зумів і їздив орендами – "Зоря", "Легія", "Дніпро-1", "Чорноморець".

Напередодні Прем'єр-ліга розкрила фінансові деталі пропозиції Setanta Sports щодо телеправ. "Зоря" та інші команди УПЛ можуть отримати орієнтовно по 100 тисяч доларів за контрактом.