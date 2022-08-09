"Зоря" оформила перехід форварда "Динамо"

Колишній нападник молодіжної збірної України Назарій Русин остаточно покинув київське "Динамо" та приєднався до лав луганської "Зорі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Команда Патріка ван Леувена оформила повноцінний трансфер форварда. 23-річний українець став черговим новачком "Зорі".
Русин уклав із новою командою на 3 роки. Він вже виступав у складі луганців у сезоні 2019/20 на правах оренди. Тоді нападник провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Русин обрав собі в "Зорі" 31-й номер.
Український форвард є вихованцем "Львова" та київського "Динамо". На професіональному рівні він дебютував у складі киян у сезоні 2017/18. Проте, закріпитися в обоймі "біло-синіх" Русин не зумів і їздив орендами – "Зоря", "Легія", "Дніпро-1", "Чорноморець".
Напередодні Прем'єр-ліга розкрила фінансові деталі пропозиції Setanta Sports щодо телеправ. "Зоря" та інші команди УПЛ можуть отримати орієнтовно по 100 тисяч доларів за контрактом.
До слова, минулого тижня "Зоря" мінімально переграла "Універсітатю" в домашньому матчі Ліги конференцій.
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