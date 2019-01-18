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"Заря" объявила о возвращении форварда Будковского

Новости » Спорт    18.01.2019 - 18:19
"Заря" объявила о возвращении форварда Будковского
Фото: Филипп Будковский (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Контракт с нападающим рассчитан на 2,5 года

"Заря" объявила о подписании контракта с нападающим Филиппом Будковским. Как сообщает пресс-служба лугансокго клуба, соглашение рассчитано на 2,5 года. 

26-летний игрок выбрал себе 11 номер. Ранее Будковский уже выступал в составе Зари с 2013 по 2016 год. За время пребывания в команде форвард провел в футболке "черно-белых" 73 поединка и забил 26 голов.

После ухода из команды в 2016 году Будковский успел поиграть в "Кортрейке", "Анжи" и "Сошо". Также выступла за "Ильичевец", "Севастополь", юношеские и национальную сборные Украины. Филипп является воспитанником донецкого  "Шахтера", но не сыграл ни одного официального матча за первую команду.

Напомним, ранее сообщалось, что "Заря" подписала игрока "Мариуполя", а также усилилась сербским нападающим.

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