"Зоря" оголосила про повернення форварда Будковского

Фото: Філіп Будковський (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Контракт з нападником розрахований на 2,5 роки

"Зоря" оголосила про підписання контракту з нападаючим Філіпом Будковський. Як повідомляє прес-служба лугансокго клубу, угода розрахована на 2,5 року.

26-річний гравець вибрав собі 11 номер. Раніше Будковський вже виступав у складі Зорі з 2013 по 2016 рік. За час перебування в команді форвард провів у футболці "чорно-білих" 73 поєдинки і забив 26 голів.

Після відходу з команди в 2016 році Будковський встиг пограти в "Кортрейку", "Анжи" і "Сошо". Також виступлю за "Іллічівець", "Севастополь", юнацькі та національну збірні України. Філіп є вихованцем донецького "Шахтаря", але не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Зоря" підписала гравця "Маріуполя", а також посилилася сербським нападаючим.