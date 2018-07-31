УПЛ перенесла утверждение даты матча "Мариуполь" - "Динамо"

Причиной этому стали выступления приазовцев в Лиге Европы

Дирекция украинской Премьер-лиги перенесла утверждение даты и времени начала матча 4 тура чемпионата между "Мариуполем" и "Динамо" на более поздний срок. Об этом сообщается на сайте организации.

Руководство лиги, ссылаясь на п. 9 ст. 11 регламента соревнований, решило учесть факт выступлений приазовцев во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

В зависимости от того, пройдет команда подопечных Александра Бабича в следующий этап ЛЕ, и будет определяться дата проведения поединка против "бело-синих".

Остальные матчи состоятся в следующие дни:

10 серпня (п'ятниця)

"Олімпік" - "Львів" 19:00

11 серпня (субота)

"Шахтар" - "Ворскла" 19:30

12 серпня (неділя)

"Олександрія" - "Арсенал-Київ" 17:00

"Карпати" - "Зоря" 17:00

"Чорноморець" - "Десна" 19:30

Напомним, что в первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы приазовцы сыграли вничью 1:1 с "Юргорденом". Ответная игра между украинской и шведской командами пройдет в Одессе в четверг, 2 августа.

В прошлом году "Динамо" не поехало в Мариуполь на игру первого круга, объясняя свою позицию отсутствием гарантий безопасности. В итоге киевлянам засчитали техническое поражение.