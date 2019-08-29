Заря - Эспаньол: прогноз букмекеров

Луганская "Заря" проведет ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "Эспаньола" из Барселоны. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть игру можно на телеканале УНИАН.

29 августа 20:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Букмекерские компании считает "Эспаньол" фаворитом поединка. Триумф гостей оценили коэффициентом 2,16, тогда как вероятность победы "Зари" оценена в 3,20. На ничейный результат - 3,35.

Проход луганчан в следующий раунд оценивают коэффициентом в 8,8. На то, что дальше пройдет каталонская команда - 1,69.

Бригаду арбитров на игру возглавляет румынский рефери Раду Петреску. Это 37-милетний опытный арбитр, имеющий категорию ФИФА с 2012 года и международный реестр из 54 матчей.

Напомним, в первом матче "Заря" не смогла добыть ничью на поле "Эспаньола" - 1:3.

Обе команды уже сумели преодолеть два квалификационных раунда. "Эспаньол" прошел исландский "Стьярнан" (4:0, 3:1) и швейцарский "Люцерн" (дважды по 3:0). "Заря", в свою очередь, не испытала проблем с черногорской "Будучностью" (3:1, 1:0) и чешским ЦСКА София (1:1, 1:0).