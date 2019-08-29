Зоря - Еспаньол: анонс матчу

Фото: "Зоря" - "Еспаньол" (twitter.com/RCDEspanyol)

Готуємося до матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи

Між "Зорею" і "Еспаньолом" відбудеться матч-відповідь в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися гру можна на телеканалі УНІАН. Букмекери вважають гостей фаворитами зустрічі. Поєдинок обслуговуватиме румунська бригада арбітрів.

29 серпня 20:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

Перший тайм першого матчу був дуже якісним у виконанні луганчан. Правильно обрана тактика на гру принесла "Зорі" забитий на виїзді м'яч. Однак друга 45-тихвилинка за всіма статтями залишилася за "Еспаньолом" і тепер українській команді треба забивати два голи. На післяматчевій прес-конференції Віктор Скрипник наголосив, що "два м'ячі забити важко, але ми будемо намагатися. Шанси є".

У перерві між матчами плей-офф "Зоря" провела матч УПЛ з "Карпатами". Велика частина футболістів, які дуже багато грали в попередніх п'яти єврокубкових матчах, залишилися або на лавці запасних, або взагалі не були включені в заявку. Однак на полі у ​​Львові луганчани здобули перемогу, і додали позитивного настрою, з яким "Зоря" і працювала в режимі підготовки до вирішального матчу всій своїй кваліфікаційній кампанії.