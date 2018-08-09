Заря - Брага: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом португальский клуб

"Заря" сыграет против "Браги" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

9 августа 21:30

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

UEL Chegámos a Zaporizhzhya! Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Компания bet365 принимает ставки на победу "Браги" с коэффициентом - 2,25, на луганчан - 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из bwin такого же мнения - на триумф португальцев можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу "Зари" - 4,26, ничья - 3,15.

Напомним, "Заря" и "Мариуполь" уже узнали своих потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.