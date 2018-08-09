Заря - Брага: прогноз букмекеров

Новости Спорт 09.08.2018 - 17:51

Специалисты считают фаворитом португальский клуб

"Заря" сыграет против "Браги" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:30, а смотреть поединок можно на канале "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды. 

9 августа 21:30
Запорожье, стадион "Славутич Арена"

 
UEL Chegámos a Zaporizhzhya!

Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece

Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

 

Компания bet365 принимает ставки на победу "Браги" с коэффициентом - 2,25, на луганчан - 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из bwin такого же мнения - на триумф португальцев можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу "Зари" - 4,26, ничья - 3,15.

Напомним, "Заря" и "Мариуполь" уже узнали своих потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы.

Заря - Брага: анонс матча В матче "Мариуполя" с "Бордо" будет больше красивого футбола, - Бабич
Теги:  Лига Европы,  прогноз,  Заря,  квалификация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС