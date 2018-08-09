Зоря - Брага: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом португальський клуб

"Зоря" зіграє проти "Браги" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:30, а дивитися поєдинок можна на каналі "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

9 серпня 21:30

Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"

UEL Chegámos a Zaporizhzhya! Гордість Міньо - це нас! Chegámos! Que a aventura europeia comece Опубліковано Sporting Clube de Braga Вівторок, 7 серпня 2018 р.

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "Браги" з коефіцієнтом - 2,25, на луганчан - 3,2. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,25.

Їх колеги з bwin такої ж думки - на тріумф португальців можна поставити з коефіцієнтом 2,1, а на перемогу "Зорі" - 4,26, нічия - 3,15.

Нагадаємо, "Зоря" і "Маріуполь" вже дізналися своїх потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи.