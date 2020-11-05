Заря - АЕК: что надо знать о матче третьего тура Лиги Европы

"Заря" дома сыграет с АЕКом в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают минимальное преимущество греческому клубу. В предыдущем туре луганская команда уступила "Браге".

5 ноября 22:00

Запорожье, "Славутич-Арена"

И "Заря", и АЭК явные аутсайдеры в группе с "Лестером" и "Багой". В этом евросезоне оба клуба еще не выигрывали, поэтому победитель матча получит шанс побороться за выход в плей-офф. Это будет первое противостояние в истории этих команд между собой.

Интересно, что обе одинаково завалили старт, имея после двух туров по нулю зачетных баллов и одинаковое количество забитых и пропущенных голов - 1 и 5.

Правда, если "Заря" напрямую попала в группу, то АЕКу пришлось преодолевать два раунда отбора, где клуб обыграл "Санкт-Галлен" и "Вольфсбург".

Кадровая ситуация

Из-за травм за "Зарю" не сыграют защитник Гречкина и полузащитник Казаков. Зато в общую группу вернулись Громов и Махарадзе.

Афинский клуб отправился на матч против "Зари" без главного тренера Массимо Карреры, у которого поднялась температура. Через COVID-19 игру пропустит защитник Бакакис, а также травмированный полузащитник Симоеш. Зато в Запорожье прилетели украинские легионеры, выступающие за АЕК - Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Прогноз

Букмекеры считают, что шансы на успех у команд приблизительно равны, но все же минимальное преимущество на стороне греческого клуба. На победу АЕКа коэффициент составляет 2,50, а вероятность успеха "Зари" оценивается показателем 2,87. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,20.

Где смотреть

Поединок состоится в четверг, 5 ноября, в Запорожье на "Славутич-Арене" и пройдет без поддержки зрителей на стадионе.

Клуб обратился в министерство охраны здоровья Украины с просьбой разрешить провести поединок с болельщиками на трибунах, однако получил отказ. Также было принято решение о сокращении количества представителей СМИ, освещающих матч.

Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 2", а также в интернете с помощью медиасервисов Oll.tv и Megogo. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.