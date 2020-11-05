Зоря - АЕК: що треба знати про матч третього туру Ліги Європи

"Зоря" вдома зіграє з АЕКом в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають мінімальну перевагу грецькому клубу. У попередньому турі луганська команда поступилась "Бразі".

5 листопада 22:00

Запоріжжя, "Славутич-Арена"

І "Зоря", і АЕК явні аутсайдери у групі з "Лестером" та "Брагою". У цьому євросезоні обидва клуби ще не вигравали, тож переможець матчу отримає шанс поборотися за вихід у плей-офф. Це буде перше протистояння в історії цих команд між собою.

Цікаво, що обидві однаково завалили старт, маючи після двох турів по нулю залікових балів та однакову кількість забитих та пропущених голів - 1 та 5.

Щоправда, якщо "Зоря" безпосередньо потрапила в групу, то АЕКу довелося долати два раунди відбору, де клуб обіграв "Санкт-Галлен" і "Вольфсбург".

Кадрова ситуація

Через травми за "Зорю" не зіграють захисник Гречкін і півзахисник Казаков. Натомість до загальної групи повернулись Громов і Махарадзе.

Афінський клуб відправився на матч проти "Зорі" без головного тренера Массімо Каррери, у якого піднялася температура. Через COVID-19 гру пропустить захисник Бакакіс, а також травмований півзахисник Сімоеш. Зате до Запоріжж прилетіли українські легіонери, які виступають за АЕК - Дмитро Чигринський і Євген Шахов.

Прогноз

Букмекери вважають, що шанси на успіх у команд приблизно рівні, але все ж мінімальна перевага на боці грецького клубу. Так, на перемогу АЕКа коефіцієнт становить 2,50, а ймовірність успіху "Зорі" оцінюється показником 2,87. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3,20.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться в четвер, 5 листопада, в Запоріжжі на "Славутич-Арені" і пройде без підтримки глядачів на стадіоні.

Клуб звернувся в міністерство охорони здоров'я України з проханням дозволити провести поєдинок з уболівальниками на трибунах, проте отримав відмову. Також було прийнято рішення про скорочення кількості представників ЗМІ, які висвітлюють матч.

Подивитися гру в прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 2", а також в інтернеті за допомогою медіасервісів Oll.tv і Megogo. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.