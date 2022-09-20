Зарплати у вакансіях: кому з безробітних в Києві готові платити найбільше

За даними прес-служби, найвищі зарплати роботодавці м. Києва пропонують інженеру з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцеві з розроблення комп’ютерних програм - по 110 тис. гривень.

Інженеру-програмісту та фахівцеві з розроблення та тестування програмного забезпечення пропонують по 62,5 тис. гривень. У деяких працівників зарплати стартують від 30 тисяч гривень. Так, у інженера з комп’ютерних систем - 35 тис. гривень, начальника служби - 32,5 тис. гривень, начальника централізованої бухгалтерії - 31 тис. гривень, начальника цеху - 30 тис. гривень

У діапазоні від 21 до 25 тисяч гривень зарплати у макетника макетно-модельного проектування та рихтувальника кузовів - по 25 тис. гривень, майстра виробничої дільниці - 23,5 тис. гривень, колориста - 23 тис. гривень, авторемонтника - 21,5 тис. гривень.

У керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, головного інженера проекту, менеджера в оптовій торгівлі, інженер-проектувальника в цивільному будівництві, лікарів різних спеціальностей, оцінювача, монтажника систем утеплення будівель та зуборізальника перебуває на рівні 20 тисяч гривень.