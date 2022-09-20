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Зарплати у вакансіях: кому з безробітних в Києві готові платити найбільше

Фото: в вакансиях зарплаты 110 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 тис. гривень. Проте є працівники, у яких рівень зарплати значно вище середнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ).

За даними прес-служби, найвищі зарплати роботодавці м. Києва пропонують інженеру з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцеві з розроблення комп’ютерних програм - по 110 тис. гривень.

Інженеру-програмісту та фахівцеві з розроблення та тестування програмного забезпечення пропонують по 62,5 тис. гривень. У деяких працівників зарплати стартують від 30 тисяч гривень. Так, у інженера з комп’ютерних систем - 35 тис. гривень, начальника служби - 32,5 тис. гривень, начальника централізованої бухгалтерії - 31 тис. гривень, начальника цеху - 30 тис. гривень

У діапазоні від 21 до 25 тисяч гривень зарплати у макетника макетно-модельного проектування та рихтувальника кузовів - по 25 тис. гривень, майстра виробничої дільниці - 23,5 тис. гривень, колориста - 23 тис. гривень, авторемонтника - 21,5 тис. гривень.

У керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, головного інженера проекту, менеджера в оптовій торгівлі, інженер-проектувальника в цивільному будівництві, лікарів різних спеціальностей, оцінювача, монтажника систем утеплення будівель та зуборізальника перебуває на рівні 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року у базі Київського міського центру зайнятості налічувалося близько 3,3 тисячі вакансій. На одне вільне робоче місце претендують 4 безробітних.

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Зарплата в Україні