Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 23,6% до 26 177 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,5 % до 24 838 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 14,9% до 23 341 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 46,3% до 11 469 гривен, педагогов - на 29,8% до 11 541 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 18,7% до 7 919 гривен.