ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 августа 2021 17:54
Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего Фото: больше всего платят работникам авиационной отрасли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-июль 2021 года составляла 13 458 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 23,6% до 26 177 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,5 % до 24 838 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 14,9% до 23 341 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 46,3% до 11 469 гривен, педагогов - на 29,8% до 11 541 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 18,7% до 7 919 гривен.

Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
DAILY
Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный