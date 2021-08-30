Зарплати в Україні: в яких галузях платять найбільше

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-липень 2021 року становила 13 458 гривень. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 23,6% до 26 177 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "Інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,5% до 24 838 гривень. У сфері "Фінансова та страхова діяльність" середні зарплати зросли на 14,9% до 23 341 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 46,3% до 11 469 гривень, педагогів - на 29,8% до 11 541 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність", де вони зросли на 18,7% до 7 919 гривень.