Зарплаты в Украине: в каких отраслях платят больше всего

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-июнь 2021 года составляла 13 310 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики ( Госстат ).

Зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 23,6% до 25 541 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 28,9% до 24 821 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность", средние зарплаты выросли на 14,0% до 23 154 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 51,0% до 11 761 гривен, педагогов - 30,2% до 11 483 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания", где они выросли на 39,6% до 7 859 гривен.