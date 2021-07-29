Зарплати в Україні: в яких галузях платять найбільше

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-червень 2021 року становила 13 310 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

Зарплати в авіаційному транспорті за рік зросли на 23,6% до 25 541 гривень і залишаються найвищими в Україні.

Також високі зарплати у сфері "інформація та телекомунікації", де вони зросли на 28,9% до 24 821 гривень. У сфері "фінансова та страхова діяльність", середні зарплати зросли на 14,0% до 23 154 гривень.

Зарплати медиків за рік зросли на 51,0% до 11 761 гривень, педагогів - 30,2% до 11 483 гривень.

Найнижчі зарплати у сфері "тимчасове розміщення та організація харчування", де вони зросли на 39,6% до 7 859 гривень.