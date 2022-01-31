Зарплаты в Украине: в каких областях платят больше всего
В январе-декабре 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 20 558 гривен. Это на 46,7% больше, чем в целом по стране (14 014 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 853 гривен и в Киевской области (14 290 гривен).
В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области - 11 183 гривен (79,8%) и Кировоградской области - 11 180 гривен (79,8% от средней зарплаты по стране).
Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 года составила 17 453 гривны. Это на 3 274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14 179 гривен).
По данным Госстата, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%.