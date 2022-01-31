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Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 17:33
Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше Фото: найбільше в Україні заробляють кияни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-грудні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 20 558 гривень. Це на 46,7% більше, ніж в цілому по країні (14 014 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області-14 853 гривень і в Київській області (14 290 гривень).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили у Чернівецькій області - 11 183 гривень (79,8%) та Кіровоградській області - 11 180 гривень (79,8% від середньої зарплати по країні).

Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2021 року склала 17 453 гривні. Це на 3 274 гривні більше порівняно з груднем минулого року (14 179 гривень).

За даними Держстату, за останній рік зарплата зросла на 23,1%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 11,9%.

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Державна служба статистики
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