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Зарплаты в Украине: в каких областях платят больше всего

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 15:24
Зарплаты в Украине: в каких областях платят больше всего Фото: зарплата в Киеве на 45% выше, чем в среднем Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе-сентябре 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 811 гривен. Это на 45,6% больше, чем в целом по стране (13 604 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 611 гривен и в Киевской области - 13 862 гривен.

Близка к средней зарплата в Запорожской (13 482 гривен), в Днепропетровской (13 414 гривен) и в Николаевской (13 356 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты ниже средней. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 882 гривен (80,0%) и в Черновицкой области - 10 857 гривен (79,8%) от средней зарплаты по стране.

Зарплаты в Украине: в каких областях платят больше всего

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. За последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.

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