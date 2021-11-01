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Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 15:24
Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше Фото: зарплата в Києві на 45% вище, ніж в середньому Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні-вересні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 811 гривень. Це на 45,6% більше, ніж в цілому по країні (13 604 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 611 гривень і в Київській області - 13 862 гривень.

Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 482 гривень), в Дніпропетровській (13 414 гривень) і в Миколаївській (13 356 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 882 гривень (80,0%) і в Чернівецькій області - 10 857 гривень (79,8%) від середньої зарплати по країні.

Зарплати в Україні: в яких областях платять найбільше

Нагадаємо, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року склала 14 239 гривень. За останній рік (у порівнянні з вереснем минулого року) зарплата зросла на 18,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 6,9%.

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