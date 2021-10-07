Зарплаты учителей и врачей вырастут до 15 тысяч гривен. В правительстве предложили механизм

Как отмечается в сообщении, документ создан с целью реформирования системы оплаты труда в государственном секторе, внедрения единых подходов к ее формированию и обеспечения конкурентной зарплаты в государственном секторе.

"Решение указанных проблем на государственном уровне позволит повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики. Этого будет достигнуто путем увеличения заработных плат, в частности, врачей, учителей минимум от 13,5 - 15 тыс. грн - для работников самой низкой квалификационной категории, а для работников более высокой квалификации - до 20 тыс. грн и выше", - прокомментировала заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Документом в частности, предусмотрено: