Зарплати вчителів та лікарів зростуть до 15 тисяч гривень. В уряді запропонували механізм

Міністерство економіки розробило План заходів з модернізації систем оплати праці в державному секторі до 2024 року. Проект розпорядження Кабінету міністрів направлено на погодження причетним центральним органам виконавчої влади.
Як зазначається в повідомленні, документ створений з метою реформування системи оплати праці в державному секторі, запровадження єдиних підходів до її формування та забезпечення конкурентної зарплати в державному секторі.
"Розв'язання зазначених проблем на державному рівні дозволить підвищити престижність та мотивацію до праці в бюджетному секторі економіки. Цього буде досягнуто шляхом збільшення заробітних плат, зокрема, лікарів, вчителів щонайменше від 13,5 - 15 тис. грн - для працівників найнижчої кваліфікаційної категорії, а для працівників більш високої кваліфікації - до 20 тис. грн і вище", - прокоментувала заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.
Документом зокрема, передбачено:
підвищення загального рівня заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери з метою наближення його до рівня у приватному секторі й економіці в цілому;
посилення ролі сталої частки (посадового окладу) в структурі заробітних плат, зокрема шляхом поетапного підвищення розміру ставки працівника 1-го тарифного розряду ЄТС до величини 70% розміру мінімальної заробітної плати;
підвищення престижу та мотивації працівників до роботи в бюджетних галузях економіки шляхом забезпечення справедливої і обґрунтованої диференціації розмірів посадових окладів та міжпосадових співвідношень залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, вимог освітньо-кваліфікаційного рівня посади;
впровадження єдиних підходів та зміна системи регулювання оплати праці працівників, задачі, функції й повноваження яких є аналогічними із працівниками інших державних органів однакового рівня юрисдикції, відповідальності, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу;
запровадження єдиного механізму визначення окладів за військовими званнями військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та окладів поліцейських за спеціальними званнями та забезпечення конкурентного рівня грошового забезпечення всіх силових структур та правоохоронних органів на єдиних засадах внаслідок вдосконалення його структури.
Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-серпень 2021 року середньомісячна заробітна плата медиків становила 11,4 тисяч гривень, педагогів - 11,6 тисяч гривень.