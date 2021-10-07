Зарплати вчителів та лікарів зростуть до 15 тисяч гривень. В уряді запропонували механізм

Як зазначається в повідомленні, документ створений з метою реформування системи оплати праці в державному секторі, запровадження єдиних підходів до її формування та забезпечення конкурентної зарплати в державному секторі.

"Розв'язання зазначених проблем на державному рівні дозволить підвищити престижність та мотивацію до праці в бюджетному секторі економіки. Цього буде досягнуто шляхом збільшення заробітних плат, зокрема, лікарів, вчителів щонайменше від 13,5 - 15 тис. грн - для працівників найнижчої кваліфікаційної категорії, а для працівників більш високої кваліфікації - до 20 тис. грн і вище", - прокоментувала заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

Документом зокрема, передбачено: