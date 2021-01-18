На зарплаты педагогов предусмотрели почти 100 млрд гривен в 2021 году

В государственном бюджете Украины на 2021 года на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн. Это на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Указано, что за эти средства будет осуществляться оплата труда более 400 тысяч учителей.

"Предусмотренные в государственном бюджете на 2021 год средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%", - отметил замминистра.

По его словам, всего в госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено 169,3 млрд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что больше на 29,3 млрд грн чем в прошлом году.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился к Министерству экономики с просьбой ускорить решение вопроса о повышении зарплат учителям.

Как писало РБК-Украина, госслужащих планируют перевести на новую систему оплаты труда в 2022 году.