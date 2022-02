Зарплаты IT-компаний мешают бизнесу Украины. Найм становится все сложнее

Новый год мы начали с того, что переформировали отдел продаж. Даже можно сказать, что создали его с нуля. До этого у нас был BizDev, который вел процесс поиска, выявления потребности и закрытия сделки самостоятельно. При росте, с которым мы столкнулись в прошлом году, такой процесс не позволяет быстро и эффективно масштабироваться. Тем более велик риск падения эффективности, если BizDev решит уйти из компании. Как говорил Макиавелли: "Разделяй и властвуй", что мы и сделали. Январь мы работали над продуктовой линейкой агентства и создания автоматизированного (на сколько это возможно) процесса поиска, общения и закрытия сделки. В результате пришли к 4 сервисам автоматизации и двум специалистам: Lead Generation/Sales manager и Sales director.

Sales director, он же бывший BizDev, у нас есть. Осталось найти человека на позицию Lead Generation, чем мы и занялись. Мы готовы сотрудничать как с человеком из Киева (для этого можно работать в коворкинге Lift99), так и со специалистом из любой другой точки Украины.

На следующий день после размещения вакансии на соответствующих ресурсах, мы получили первые резюме от соискателей. В основном это люди с опытом работы менее года в этой должности (или совсем без него). При этом, кандидаты хотят на сразу получать от 700 долларов в месяц.

Что не так:

Зарплаты в валюте. Счета мы выставляем в гривне, налоги платим в гривне. Откуда появились американские президенты мне понятно, но почему из-за этого должен переплачивать бизнес – нет.

При официальном оформлении к сумме прибавляем еще +19,5% нДФЛ и военный сбор, а также + 22% ЕСВ. Итого - +51,3%. Таким образом, джун будет стоить компании уже 29 600 гривен.

Джуна будут обучать другие сотрудники, за время которых компания тоже должна платить.

В процессе обучения компания не зарабатывает на джуне какое-то количество денег. Все это сильно увеличивает стоимость сотрудника без опыта работы.

Мы – небольшое агентство, которое в прошлом году заплатило в общей сложности порядка 500 000 грн налогов. Все задачи по рекрутингку и онбордингу выполняем самостоятельно. Есть позиции, на которые нам нет экономического смысла нанимать мидлов и выше. Потому как сама по себе задача очень проста.

Для ясности, еще расскажу о нашей бизнес-модели. MOON studio – украинский бизнес, мы создаем контент: видео, фото, анимация, презентации и одностраничные сайты. 90% наших клиентов – украинские компании и корпорации. Мы получаем деньги в гривне и тратим гривну. Стоимость наших работ не привязаны к валюте.

Гонка за кадры между IT-компаниями идет десяток лет и будет продолжаться дальше. И если нам нужно взять в компанию человека смежной позиции. То есть, он может работать как в IT, так и у нас, мы вынуждены конкурировать с зарплатами в IT, хоть мы и не IT.

Не принимая участия в гонке IT-специалистов, мы все равно получаем от этого побочный эффект в виде увеличения оклада сотрудникам, в частности на позицию Lead Generation.

Джун – человек, который пробует для себя новое направление, в случае успеха – получит полноценную профессию, которая будет кормить его ближайшие 10 лет.

То, что он пробует – это риск. Как для него, так и для компании. Для него это время, для компании деньги. И время.

Поэтому я считаю, что у молодого специалиста должна быть минимальная ставка, но большая гибкость в бонусной системе. То есть за каждый успешно пройденный этап он должен получать финансовый бонус. И получать свои 29 000 грн, из которых ставка это минимальный оклад, а остальная часть – бонусы за проделанную работу.