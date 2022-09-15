UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зарплаты бюджетников в Украине заморозят на весь следующий год

Фото: зарплаты бюджетников в Украине расти не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины предлагает не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. Не будет повышения и до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о государственном бюджете на 2023 (№8000).

Как отмечается в документе, минимальная зарплата в 2023 не изменится и составит 6 700 гривен. Размер должностного оклада работника i тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2023 года составит 2 893 гривны.

Согласно законодательству, должностной оклад i тарифного разряда должен составлять 44,5% от минимальной зарплаты. Таким образом, в 2023 году он будет рассчитываться от минималки в 6 500 гривен. То есть правительство не планирует повышать зарплату бюджетникам и после того, как с 1 октября 2022 года минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен.

"С учетом требований статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений и государственных органов должны обеспечить содержание численности работников и выплате заработной платы в пределах расходов, предусмотренных в проекте государственного бюджета на 2023 год", - говорится в документе.

Кроме того, не будут повышаться оклады и работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов. Она будет рассчитываться из прожиточного минимума в 2 102 гривны.

Напомним, Кабинет Министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума, от которого зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат, а также размер минимальной зарплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГосбюджетЗарплата в Украине