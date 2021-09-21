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Зарплату в е-гривне сотрудникам Минцифры выдадут уже в этом году

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 13:07
Зарплату в е-гривне сотрудникам Минцифры выдадут уже в этом году Фото: е-гривна будет выдана сотрудникам Минцифры в качестве зарплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Заработная плата сотрудникам Министерства цифровой трансформации в е-гривне будет выплачена уже в 2021 году. Пилотный проект реализуют Минцифры и Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента стратегии и развития НБУ Арсена Макарчука во время круглого стола, который транслировался в Youtube.

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне", - сказал он.

При этом он отметил, что это пилотный проект. "Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента", - добавил Макарчук.

Макарчук также сообщил, что полноценный запуск е-гривны ожидается не ранее, чем в конце 2022 года.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сотрудники Минцифры первыми в Украине начнут получать зарплату в виртуальной гривне.

Отметим, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривна.

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Зарплата в Украине Национальный банк Украины
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