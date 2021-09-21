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Зарплату в е-гривні співробітникам Мінцифри видадуть вже цього року

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 13:07
Зарплату в е-гривні співробітникам Мінцифри видадуть вже цього року Фото: е-гривня буде видана співробітникам Мінцифри в якості зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заробітна плата співробітникам Міністерства цифрової трансформації в е-гривні буде виплачена вже у 2021 році. Пілотний проект реалізують Мінцифри та Національний банк України (НБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсена Макарчука під час круглого столу, який транслювався в Youtube.

"Є чітке бажання в якості пілотного проекту вже цього року виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що це пілотний проект. "Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту", - додав Макарчук.

Макарчук також повідомив, що повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше, ніж наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що співробітники Мінцифри першими в Україні почнуть отримувати зарплату у віртуальній гривні.

Зазначимо, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко привітав прийняття Верховною радою закону "Про віртуальні активи". Однак він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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