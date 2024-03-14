Зарплатне бронювання є найбільш суперечливим аспектом в українській схемі мобілізації, - FT

Як відомо, новий закон передбачає зниження віку мобілізації на два роки до 25 років, а також зобов’язання чоловіків реєструватися через онлайн-портал. Невиконання цього може призвести до штрафних санкцій: ухилянтів, ймовірно, відвідуватимуть вдома, а також призупинять дію водійських прав.

"Найбільш суперечливим аспектом змін є запровадження так званої системи економічного бронювання чоловіків зі сфер, що вважаються критично важливими для економіки. Передбачалося, що система буде включена в новий закон, але, враховуючи резонанс, який вона викликала, тепер її буде введено окремо, або урядовою постановою, або новим законодавчим актом. В Україні вже є від 550 000 до 700 000 критичних працівників, які звільнені від мобілізації. Згідно з новою системою, вони повинні будуть платити зі своїх доходів за бронювання", - вказує видання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня відмовився повідомити журналістам подробиці ініціативи економічного бронювання, але сказав, що "людей потрібно розділити на дві категорії: тих, хто воює, і тих, хто працює на наповнення бюджету".

"Голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич, який курує законопроект, сказав: чиновники повинні бути обережними, коментуючи це. Кожна копійка потрібна, але це має бути частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це поділить суспільство на бідних і багатих", - цитує чиновника видання.

Своєю чергою голова економічного комітету Дмитро Наталуха зізнався Financial Times, що його пропозиція отримала негативні відгуки, але Україні необхідно генерувати кошти.

"Це може здатися нерозумним, але схема економічного бронювання не розроблена для того, щоб врятувати людей від мобілізації, а для того, щоб створити якомога більше фінансових ресурсів, щоб ми могли мобілізувати війська", - сказав Наталуха.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

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