Зарплатное бронирование является самым спорным аспектом в украинской схеме мобилизации, - FT

Как известно, новый закон предусматривает снижение возраста мобилизации на два года до 25 лет, а также обязательство мужчин зарегистрироваться через онлайн-портал. Невыполнение этого может привести к штрафным санкциям: уклоняющихся, вероятно, будут посещать дома, а также приостановят действие водительских прав.

"Наиболее противоречивым аспектом изменений является введение так называемой системы экономического бронирования мужчин из сфер, считающихся критически важными для экономики. Предполагалось, что система будет включена в новый закон, но, учитывая вызвавший ее резонанс, теперь она будет введена отдельно, или правительственной постановлением, или новым законодательным актом. В Украине уже есть от 550 000 до 700 000 критических работников, освобожденных от мобилизации. Согласно новой системе, они должны будут платить со своих доходов за бронирование", - указывает издание.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе отказался сообщить журналистам подробности инициативы экономического бронирования, но сказал, что "людей нужно разделить на две категории: воюющих и работающих на наполнение бюджета".

"Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Александр Завитневич, курирующий законопроект, сказал: чиновники должны быть осторожными, комментируя это. Каждая копейка нужна, но это должно быть частью широкого обсуждения. Есть люди, которые видят, что это разделит общество на бедных и богатых", - цитирует чиновника издание.

В свою очередь глава экономического комитета Дмитрий Наталуха признался Financial Times, что его предложение получило негативные отзывы, но Украине необходимо генерировать средства.

"Это может показаться глупо, но схема экономического бронирования не разработана для того, чтобы спасти людей от мобилизации, а для того, чтобы создать как можно больше финансовых ресурсов, чтобы мы могли мобилизовать войска", - сказал Наталуха.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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