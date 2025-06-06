Зарплати вперлися в стелю: чого очікувати українцям цього року

Як зазначається в огляді, брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

"За даними сайтів пошуку роботи, а також дослідження Державної служби зайнятості, очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат в майбутньому", - йдеться в документі.



Водночас, зростає роль нецінових методів конкуренції за працівників (надання житла, дистанційна робота тощо), додали в НБУ.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).



За даними НБУ, реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися в другій половині 2024 року, коли прискорилася інфляція.

Вакансії і резюме

За даними НБУ, у травні зросла як кількість нових вакансій, так і резюме (у середньому вакансії зросли на 7% р/р, а резюме - на 36% р/р).



"Випереджаюче зростання резюме дещо пом’якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств. Зберігається також значна невідповідність між професіями", - йдеться у звіті.