Зарплати вчителів зростуть: у МОН назвали точну дату нового підвищення виплат

Головне: Нове підвищення зарплат: Восени 2026 року в Україні відбудеться черговий етап збільшення заробітної плати педагогів.

Восени 2026 року в Україні відбудеться черговий етап збільшення заробітної плати педагогів. Масштаб системи: Освітній процес у країні забезпечують майже 400 тисяч учителів, які навчають понад 3,7 мільйона українських дітей.

Освітній процес у країні забезпечують майже 400 тисяч учителів, які навчають понад 3,7 мільйона українських дітей. Як вчителю отримати більше: Окрім зростання базового окладу, педагоги мають право на додаткові фінансові бонуси.

Окрім зростання базового окладу, педагоги мають право на додаткові фінансові бонуси. Реформа старшої школи: Глава МОН наголосив, що впровадження реформи профільної старшої школи не відкладатимуть до кінця війни.

За словами міністра, питання оплати праці залишається одним із найчутливіших для вчительської спільноти, однак держава продовжує працювати над його вирішенням навіть в умовах повномасштабної війни.

"Попри усі труднощі, цього року підвищення оплати праці педагогів продовжується: після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Робота над цим питанням триває", - зазначив Лісовий.

Заяву міністр зробив за підсумками участі в освітньому фестивалі "Вчителі майбутнього 2026", який проходив у Львові.

Роль вчителів під час війни

Лісовий наголосив, що українська система освіти вже п'ятий рік повномасштабної війни продовжує працювати насамперед завдяки педагогам.

За його словами, сьогодні майже 400 тисяч учителів навчають понад 3,7 мільйона дітей, попри повітряні тривоги, перебої з електропостачанням, вимушені переїзди та інші виклики воєнного часу.

Як вчителі можуть збільшити свої доходи

Окрім підвищення базових виплат, педагоги можуть отримувати додаткові надбавки. Зокрема, сертифікація дає право на доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом трьох років.

Також учителям нараховують щомісячну доплату за роботу в складних умовах, розмір якої залежить від навантаження і в середньому становить близько 2 тисяч гривень.

Додаткові виплати передбачені за підвищення кваліфікації та отримання професійних звань. Наприклад, звання "вчитель-методист" дозволяє отримувати надбавку близько 15% після проходження атестації.

Крім того, педагоги можуть розраховувати на доплати за інклюзивне навчання, перевірку зошитів, завідування кабінетами та інші додаткові обов'язки. Такі надбавки можуть становити від 10% до 20%.