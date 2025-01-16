Зарплати українців зростатимуть у 2025 році: які плани керівників підприємств

За даними опитування, респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 56,5% (у ІІ кварталі 2024 року - 52,9%, у ІІ кварталі - 54,8% у І кварталі - 62,6%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств переробної промисловості;

за розміром - у середніх підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;

за регіонами - у підприємств Житомирської області.

Найнижчі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств добувної промисловості;

за розміром - у малих підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що працюють виключно на внутрішньому ринку;

за регіонами - у підприємств Кіровоградської та Сумської областей.

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 29 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла за січень-вересень 2024 року на 22,2% до 20 592 гривень.

За прогнозом НБУ, у 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна - на 6,5%.