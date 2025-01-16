Зарплаты украинцев будут расти в 2025 году: какие планы руководителей предприятий

По данным опроса, респонденты ожидают более высокие темпы роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 56,5% (во II квартале 2024 года - 52,9%, во II квартале - 54,8% в I квартале - 62,6%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру - у средних предприятий;

по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

по регионам - у предприятий Житомирской области.

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности - у предприятий добывающей промышленности;

по размеру - у малых предприятий;

по направлению деятельности - у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке;

по регионам - у предприятий Кировоградской и Сумской областей.

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-сентябрь 2024 года на 22,2% до 20 592 гривен.

По прогнозу НБУ, в 2025 году номинальная зарплата вырастет на 16,0%, реальная - на 6,5%.