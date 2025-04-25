Зарплати українців стрімко зростають: чого чекати у 2025 році

Згідно з оновленим макропрогнозом НБУ, у 2025 році середня зарплата українців зросте на 17%.



"Невідповідності між попитом і пропозицією кваліфікованої робочої сили в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі", - йдеться в огляді. За даними НБУ, це матиме найбільший інфляційний ефект у поточному році.

Проте НБУ очікує уповільнення темпів зростання заробітних плат через поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці.

"Хоча завдяки певному збільшенню пропозиції робочої сили пошук працівників полегшився, дефіцит робочої сили залишається основною проблемою бізнесу та стимулює подальше підвищення зарплат", - йдеться в документі.

За даними НБУ, реальні зарплати зростали швидше, ніж продуктивність в економіці, з огляду на тривале збереження диспропорцій на ринку праці. Однак у наступні роки вплив цього чинника пом’якшиться, відповідно, темпи підвищення зарплат сповільняться, що зумовить нижчий тиск на ціни.

"Повернення мігрантів відбуватиметься поступово, тому дефіцит робочої сили зберігатиметься на прогнозному горизонті. Це стимулюватиме подальше збільшення зарплат темпами вищими, ніж зростання продуктивності, що підвищуватиме інфляційний тиск. Також це надалі стримуватиме відновлення економіки через нестачу робочої сили", - йдеться в огляді.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

У 2024 році номінальна зарплата зросла на 23,2%, реальна - на 15,6%.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 17,07% (попередній прогноз за січень - 16,7%), реальної - на 3,9% (3,8%).

НБУ очікує, що у 2026 році номінальна зарплата зросте на 9,4%, реальна - на 3,3%. У 2027 році номінальна зарплата зросте на 8,8%, реальна - на 3,5%.