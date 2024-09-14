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Зарплати українців стрімко зростатимуть: в уряді назвали причину

Фото: Зарплати українців зростуть у 2025 році на 3,8 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує стрімке зростання зарплат українців. Передусім це викликано нестачею кваліфікованих працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

Як зазначається в документі, зростання приватного споживання, яке стало вагомим чинником формування ВВП з другого кварталу 2023 року, підтримується підвищенням заробітних плат, у тому числі через посилення конкуренції на ринку праці, що спричинене дефіцитом кваліфікованих кадрів унаслідок міграційних процесів.

Так, середньомісячна заробітна плата за I квартал 2024 року зросла порівняно з І кварталом 2023 року на 22,5% рік до року та становила 18 903 гривень, за IІ квартал 2024 року зросла порівняно з ІІ кварталом 2023 року на 22,1% рік до року та становила 20 964 гривень.

Очікується, що середня зарплата у 2024 році становитиме 20 581 гривень (у 2023 році - 17 442 гривень).

Уряд прогнозує зростання середньомісячної заробітної плати у 2025 році, як у номінальному вираженні на 18,5% до 24 389 гривень, так і в реальному - на 8,1% до попереднього року.

"Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів", - пояснили в Кабміні.

За прогнозом уряду, поступова адаптація виробників до нових умов діяльності, підвищення економічної активності та збільшення робочих місць, у тому числі за рахунок більшого залучення жінок, стане додатковим чинником відновлення споживчого попиту та сприятиме поступовому зменшенню рівня безробіття у 2025 році до 17,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Зарплата у доларах у другому кварталі 2024 року досягла 526 доларів та перевищила довоєнний рівень.

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