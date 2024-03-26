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Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: у Мінекономіки назвали причини

Україна, Вівторок 26 березня 2024 15:15
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Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: у Мінекономіки назвали причини Фото: Зарплати в Україні зростають через брак кваліфікованих працівників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки.

За даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок березня до 19 566 гривень (16 464 гривень на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 446 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

Крім того, за даними Держстату, у четвертому кварталі середня заплата в Україні зросла до 19 231 гривні. Рік тому платили 15 436 гривень.

Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: у Мінекономіки назвали причини

У 2023 році найвища зарплата була у сфері Інформація та телекомунікації - 37 946 гривень. На другому місці Фінансова та страхова діяльність - 34 393 гривень.

Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: у Мінекономіки назвали причини

За даними Мінекономіки, з квітня 2022 року спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці. Так, станом на грудень 2023 року в Україні було 8,906 млн застрахованих осіб, а два роки тому - 9,807 млн.

Зарплати в Україні зростають на початку 2024 року: у Мінекономіки назвали причини

Нагадаємо, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17 442 гривень, що на 17,5% вище, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

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Зарплата в Україні Міністерство економіки
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