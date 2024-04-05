Зарплати в Україні зростають: НБУ назвав основні причини

За даними НБУ, тиск у бік підвищення заробітних плат збільшився як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців.

Крім того, додатковий вплив мало підвищення мінімальної заробітної плати на початку року. "Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит", - зазначили в НБУ.

За даними НБУ, зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу.

Як зазначили в НБУ, кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася.

"Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію", - йдеться в огляді.

Кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тисяч (або 2%) до 6,5 млн осіб.