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Зарплати в Україні зростають: НБУ назвав основні причини

Фото: зарплати в Україні зростають через брак кваліфікованих робітників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на робочу силу в Україні зростає, водночас пропозиція залишається обмеженою, у тому числі з огляду на подальше збільшення кількості мігрантів. Через кадрові проблеми посилювався тиск на заробітні плати у бік підвищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2024 року).

За даними НБУ, тиск у бік підвищення заробітних плат збільшився як з боку пошукачів роботи, так і роботодавців.

Крім того, додатковий вплив мало підвищення мінімальної заробітної плати на початку року. "Зростання зарплат, значні обсяги витрат бюджету на грошове забезпечення військовослужбовців, індексація пенсій (з березня) і підвищення виплат, прив'язаних до мінімальної зарплати, сприяли збільшенню доходів домогосподарств, що, зі свого боку, підтримує споживчий попит", - зазначили в НБУ.

За даними НБУ, зростання кількості нових вакансій на сайтах пошуку роботи свідчить про стійкий попит на робочу силу на початку 2024 року. Водночас, згідно з опитуваннями бізнесу, все більше підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу.

Як зазначили в НБУ, кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочувалася.

"Це може бути наслідком як відновлення зайнятості, так і обмеженої пропозиції робочої сили, у тому числі через мобілізацію та подальшу міграцію", - йдеться в огляді.

Кількість мігрантів за межами України з початку 2024 року станом на 14 березня, за даними ООН, збільшилася на майже 150 тисяч (або 2%) до 6,5 млн осіб.

 

 

Доходи та зарплати українців

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.

Середньомісячна зарплата українців у 2023 році становила 17 442 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 17,5% вища, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

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Зарплата в УкраїніНаціональний банк України