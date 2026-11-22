Яких фахівців найважче знайти роботодавцям

За даними дослідження, у жовтні 2026 року серед вакансій із найнижчою кількістю відгуків були керівники відділів продажів, стоматологи, технологи на виробництві та автоелектрики.

Медіанні зарплати для цих фахівців становили:

керівники відділів продажів - 32,5 тисячі гривень;

стоматологи - 45 тисяч гривень;

технологи на виробництві - 32,5 тисячі гривень;

автоелектрики - 45 тисяч гривень.

Також роботодавцям складно знайти представників інших технічних і робітничих професій. Зокрема, у переліку є столяри з медіанною зарплатою 32,5 тисячі гривень, рихтувальники - 61,5 тисячі гривень, малярі - 36,5 тисячі гривень, токарі - 32,5 тисячі гривень та автослюсарі - 45 тисяч гривень.

Дефіцит кандидатів помітний і в інших сферах. Серед вакансій із низькою активністю шукачів роботи також опинилися фармацевти, яким пропонують медіанно 26,5 тисячі гривень, майстри манікюру - 28 тисяч гривень, перукарі - 27,5 тисячі гривень та пекарі - близько 33,75 тисячі гривень.

Таким чином, до переліку дефіцитних професій потрапили як вакансії з відносно помірною оплатою, так і спеціальності з медіанними зарплатами 45-60 тисяч гривень і вище.

Як змінилася активність кандидатів за рік

Частина професій залишається дефіцитною вже другий рік поспіль. І в жовтні 2025-го, і в жовтні 2026 року серед вакансій із найменшою кількістю відгуків були керівники відділів продажів, стоматологи, технологи на виробництві, автоелектрики, фармацевти, рихтувальники та пекарі.

Водночас динаміка за рік відрізняється залежно від спеціальності. Найпомітніше знизилася активність кандидатів на вакансії технологів на виробництві - приблизно на 51%. При цьому медіанна зарплата для них зросла з 30 до 32,5 тисячі гривень.

Серед стоматологів активність шукачів роботи скоротилася приблизно на 33%, хоча медіанна зарплата збільшилася з 40 до 45 тисяч гривень. На вакансії керівників відділів продажів кількість відгуків також зменшилася - приблизно на 34%.

Однак у деяких професіях ситуація покращилася. За рік активність кандидатів на вакансії фармацевтів зросла приблизно на 118%, рихтувальників - на 71%, а пекарів - на 67%.

Чому високої зарплати недостатньо

У OLX Робота зазначають, що нестача кандидатів охоплює одразу кілька напрямів - від виробництва й автомобільного сервісу до медицини та продажів.

"Водночас навіть відносно висока зарплата не завжди означає вищу активність кандидатів. Для частини професій проблема може бути пов'язана не лише з рівнем оплати, а й із браком фахівців із потрібною кваліфікацією на ринку", - пояснила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

За її словами, дефіцит кадрів на ринку праці не обмежується окремими масовими професіями, а помітний у різних сегментах економіки.