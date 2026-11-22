Каких специалистов труднее всего найти работодателям

По данным исследования, в октябре 2026 года среди вакансий с самым низким количеством отзывов были руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве и автоэлектрики.

Медианные зарплаты для этих специалистов составляли:

руководители отделов продаж - 32,5 тысячи гривен;

стоматологи - 45 тысяч гривен;

технологи на производстве - 32,5 тысячи гривен;

автоэлектрики - 45 тысяч гривен.

Также работодателям сложно найти представителей других технических и рабочих профессий. В частности, в перечне есть столяры с медианной зарплатой 32,5 тысячи гривен, рихтовщики - 61,5 тысячи гривен, маляры - 36,5 тысячи гривен, токари - 32,5 тысячи гривен и автослесари - 45 тысяч гривен.

Дефицит кандидатов заметен и в других областях. Среди вакансий с низкой активностью соискателей также оказались фармацевты, которым предлагают медианно 26,5 тысяч гривен, мастера маникюра - 28 тысяч гривен, парикмахеры - 27,5 тысяч гривен и пекари - около 33,75 тысяч гривен.

Таким образом, в список дефицитных профессий попали как вакансии с относительно умеренной оплатой, так и специальности с медианными зарплатами 45-60 тысяч гривен и выше.

Как изменилась активность кандидатов за год

Часть профессий остается дефицитной уже второй год. И в октябре 2025-го, и в октябре 2026 года среди вакансий с наименьшим количеством отзывов были руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве, автоэлектрики, фармацевты, рихтовщики и пекари.

В то же время, динамика за год отличается в зависимости от специальности. Заметнее всего снизилась активность кандидатов на вакансии технологов на производстве - примерно на 51%. При этом медианная зарплата для них выросла с 30 до 32,5 тысяч гривен.

Среди стоматологов активность соискателей работы сократилась примерно на 33%, хотя медианная зарплата увеличилась с 40 тысяч до 45 тысяч гривен. На вакансии руководителей отделов продаж количество отзывов также уменьшилось - примерно на 34%.

Однако в некоторых профессиях ситуация улучшилась. За год активность кандидатов на вакансии фармацевтов выросла примерно на 118%, рихтовщиков - на 71%, а пекарей - на 67%.

Почему высокой зарплаты недостаточно

В OLX Работа отмечают, что нехватка кандидатов охватывает сразу несколько направлений - от производства и автомобильного сервиса до медицины и продаж.

"В то же время даже относительно высокая зарплата не всегда означает более высокую активность кандидатов. Для части профессий проблема может быть связана не только с уровнем оплаты, но и с нехваткой специалистов с нужной квалификацией на рынке", - пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

По ее словам, дефицит кадров на рынке труда не ограничивается отдельными массовыми профессиями, а заметен в разных сегментах экономики.