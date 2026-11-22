На украинском рынке труда сохраняется дефицит кадров, в частности, среди рабочих и технических специальностей. На отдельные вакансии компании получают в среднем меньше одного отзыва, а высокая зарплата не всегда помогает привлечь кандидатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитиков OLX Работа.
По данным исследования, в октябре 2026 года среди вакансий с самым низким количеством отзывов были руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве и автоэлектрики.
Медианные зарплаты для этих специалистов составляли:
Также работодателям сложно найти представителей других технических и рабочих профессий. В частности, в перечне есть столяры с медианной зарплатой 32,5 тысячи гривен, рихтовщики - 61,5 тысячи гривен, маляры - 36,5 тысячи гривен, токари - 32,5 тысячи гривен и автослесари - 45 тысяч гривен.
Дефицит кандидатов заметен и в других областях. Среди вакансий с низкой активностью соискателей также оказались фармацевты, которым предлагают медианно 26,5 тысяч гривен, мастера маникюра - 28 тысяч гривен, парикмахеры - 27,5 тысяч гривен и пекари - около 33,75 тысяч гривен.
Таким образом, в список дефицитных профессий попали как вакансии с относительно умеренной оплатой, так и специальности с медианными зарплатами 45-60 тысяч гривен и выше.
Часть профессий остается дефицитной уже второй год. И в октябре 2025-го, и в октябре 2026 года среди вакансий с наименьшим количеством отзывов были руководители отделов продаж, стоматологи, технологи на производстве, автоэлектрики, фармацевты, рихтовщики и пекари.
В то же время, динамика за год отличается в зависимости от специальности. Заметнее всего снизилась активность кандидатов на вакансии технологов на производстве - примерно на 51%. При этом медианная зарплата для них выросла с 30 до 32,5 тысяч гривен.
Среди стоматологов активность соискателей работы сократилась примерно на 33%, хотя медианная зарплата увеличилась с 40 тысяч до 45 тысяч гривен. На вакансии руководителей отделов продаж количество отзывов также уменьшилось - примерно на 34%.
Однако в некоторых профессиях ситуация улучшилась. За год активность кандидатов на вакансии фармацевтов выросла примерно на 118%, рихтовщиков - на 71%, а пекарей - на 67%.
В OLX Работа отмечают, что нехватка кандидатов охватывает сразу несколько направлений - от производства и автомобильного сервиса до медицины и продаж.
"В то же время даже относительно высокая зарплата не всегда означает более высокую активность кандидатов. Для части профессий проблема может быть связана не только с уровнем оплаты, но и с нехваткой специалистов с нужной квалификацией на рынке", - пояснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.
По ее словам, дефицит кадров на рынке труда не ограничивается отдельными массовыми профессиями, а заметен в разных сегментах экономики.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинская молодежь больше занимается войной и ростом цен, чем развитием искусственного интеллекта. В то же время, только 14% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет считают себя готовыми к изменениям, которые ИИ может принести на рынок труда.
Также по данным OLX Работа, осенью 2026 года самые высокие медианные зарплаты предлагали в сфере недвижимости, строительстве и автосервисе, а среди отдельных профессий лидерами по оплате стали штукатуры (85 тысяч гривен), стоматологи (70 375 гривен) и фасадщики (70 тысяч гривен).