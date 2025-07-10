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Зарплати до 47 тисяч: названі найзатребуваніші професії з бронюванням від мобілізації

Фото: Робота з бронюванням від мобілізації (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У червні 2025 року різко зріс інтерес до вакансій із можливістю бронювання - кількість відгуків на них зросла з десятків до тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Найбільше таких пропозицій шукають представники робітничих спеціальностей, водії, вантажники, а також кандидати без досвіду.

Найпопулярніші професії з бронюванням

У топ-10 професій із найбільшою кількістю відгуків увійшли:

  • різноробочі - 7003 відгуки, зарплата 26 000 гривень;
  • виробничі спеціальності - 6123, зарплата 30 000 гривень;
  • водії - 5468, зарплата 38 000 гривень;
  • кандидати без досвіду - 3324, зарплата 20 000 гривень;
  • пакувальники - 3142, зарплата 15 800 гривень;
  • вантажники - 2086, зарплата 26 000 гривень;
  • бариста/бармени - 2016, зарплата 19 500 гривень;
  • будівельники - 1472, зарплата 47 500 гривень;
  • продавці - 1156, зарплата 22 700 гривень;
  • охоронці - 1026, зарплата 19 050 гривень.

Що змінилося за рік

Попит на вакансії з бронюванням порівняно з 2024 роком зріс у кілька разів. Наприклад:

  • виробничі вакансії - зі 142 до 6123 відгуків;
  • водії - з 482 до 5468;
  • бариста - з 17 до 2016;
  • будівельники - з 318 до 1472.

У деяких категоріях при цьому знизився рівень зарплати, як-от у водіїв (-15%) чи бариста (-35%).

Де найбільше таких вакансій

За кількістю вакансій із можливістю бронювання лідирують:

  • Київська область - 1211 вакансій, зарплата 31 200 гривень;
  • Дніпропетровська область - 488 вакансій, 25 000 гривень;
  • Львівська область - 210 вакансій, 30 560 гривень.

Найвищі зарплати пропонують:

  • Рівненська область - 40 000 гривень;
  • Волинська область - 38 000 гривень;
  • Закарпатська та Тернопільська області - по 35 000 гривень.

Втім, у цих регіонах кількість оголошень суттєво менша.

Зростання інтересу до таких вакансій експерти пов’язують із простотою старту, зрозумілими умовами праці та можливістю швидко вийти на дохід і зафіксувати бронювання.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації - тепер компанії можуть забронювати більше співробітників. До розрахунку додаються офіційно мобілізовані працівники, а ті, хто вже має бронювання в іншій компанії, більше не враховуються.

Також ми розповідали, що уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Тепер її надають на рік і лише тим, хто працює щонайменше на 0,75 ставки. Для продовження потрібно щороку подавати довідку до ТЦК.

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Бронювання від мобілізаціїРобота в Україні