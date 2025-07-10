Зарплаты до 47 тысяч: названы самые востребованные профессии с бронированием от мобилизации

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине изменили правила бронирования работников от мобилизации - теперь компании могут забронировать больше сотрудников. В расчет добавляются официально мобилизованные работники, а те, кто уже имеет бронирование в другой компании, больше не учитываются.

Также мы рассказывали, что правительство обновило правила отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Теперь ее предоставляют на год и только тем, кто работает минимум на 0,75 ставки. Для продления нужно ежегодно подавать справку в ТЦК.

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