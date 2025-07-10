Зарплаты до 47 тысяч: названы самые востребованные профессии с бронированием от мобилизации

В июне 2025 года резко вырос интерес к вакансиям с возможностью бронирования - количество откликов на них выросло с десятков до тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Больше всего таких предложений ищут представители рабочих специальностей, водители, грузчики, а также кандидаты без опыта.
В топ-10 профессий с наибольшим количеством откликов вошли:
Спрос на вакансии с бронированием по сравнению с 2024 годом вырос в несколько раз. Например:
В некоторых категориях при этом снизился уровень зарплаты, например у водителей (-15%) или бариста (-35%).
По количеству вакансий с возможностью бронирования лидируют:
Самые высокие зарплаты предлагают:
Впрочем, в этих регионах количество объявлений существенно меньше.
Рост интереса к таким вакансиям эксперты связывают с простотой старта, понятными условиями труда и возможностью быстро выйти на доход и зафиксировать бронирование.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине изменили правила бронирования работников от мобилизации - теперь компании могут забронировать больше сотрудников. В расчет добавляются официально мобилизованные работники, а те, кто уже имеет бронирование в другой компании, больше не учитываются.
Также мы рассказывали, что правительство обновило правила отсрочки от мобилизации для преподавателей и ученых. Теперь ее предоставляют на год и только тем, кто работает минимум на 0,75 ставки. Для продления нужно ежегодно подавать справку в ТЦК.
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