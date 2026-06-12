Зарплати до 460 тисяч, три типи контрактів та "вікно" для повернення з СЗЧ: як змінять армію

Українські піхотинці отримуватимуть найвищу зарплату у світі. Крім того, військовим будуть доступні три типи контрактів, після яких надаватиметься відстрочка.
Про це йдеться у відео Міністерства оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
Українські піхотинці стають найбільш високооплачуваними бойовими фахівцями у світі. Середня зарплата піхотинця - 300 тисяч на місяць (6700 доларів), максимум - 460 тисяч (майже 10300 доларів).
Це рахуватиметься наступним чином:
Мінімальна зарплата в тилу зросте з 20 до 30 тисяч гривень (670 доларів). При цьому оплата буде зростати разом із ризиком - чим ближче до лінії зіткнення, тим більша доплата.
Зарплати для командування бойових підрозділів зростуть вдвічі. Крім того, анонсований запуск трьох нових типів контрактів.
Піхотно-штурмовий контракт - для піхотинців, штурмовиків, снайперів, розвідників. Термін - 10 або 14 місяців після відстрочка від мобілізації.
Він передбачає наступні терміни служби:
Другий тип - бойовий контракт - для бойових посад, крім піхотно-штурмових. Термін - 24 місяці після відстрочка від мобілізації.
Він передбачає додаткові винагороди на місяць:
Військовий на бойовому контракті, який тимчасово перебуває у відрядженні або відпустці, до "базових" отримує доплату у 10 тисяч - таким чином йому нараховується мінімум 30 тисяч на місяць.
Третій тип - базовий контракт - для логістів, штабів, технічних фахівців. Термін становитиме 24 місяці з можливістю переходу на бойовий або піхотний контракт. Заявлені 6 місяців відстрочки - це мінімальний термін.
За бойові завдання в штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях передбачені додаткові виплати. Максимально - до 120 тисяч на місяць, як на бойовому контракті.
При укладенні контракту до 14 місяців, надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Окрім того, надається:
Наприклад, якщо чинний військовий підписав контракт на 10 місяців, 2 місяці провів на бойових, а до того мав 2 роки служби з 2022 року, він матиме право на дворічну відстрочку (6 місяців гарантовано + 6 місяців за бойові + 1 рік за попередні роки).
При укладенні контракту на 24 місяці також надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців, а також:
Також під час виконання бойових завдань на першій лінії надбавки розраховуються, як у піхотно-штурмовому контракті. Військові також матимуть можливість перевестись на бойовий чи піхотно-штурмовий контракти.
Водночас ті військові, які вже служать за контрактом, можуть перепідписати його на нових умовах, з чіткими термінами служби і відстрочкою, яка враховує вже відслужений час.
Щоб система працювала прозоро, запускається мішн-контрол штурмовика та піхотинця. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціях. Це гарантія виплат і швидше знаходження поранених.
Військові також отримуватимуть винагороди:
Військові, які укладають контракт вперше, будуть отримувати виплату в діапазоні 27 000 - 33 000 грн, залежно від військового звання. Крім того, раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.
Більше про контракти можна дізнатися на сайті Сил оборони за посиланням.
Також планується відкриття ринку рекрутингу іноземців - метою є понад половина легіонерів серед штурмовиків і піхотинців.
Для тих, хто у СЗЧ, відкриють вікно повернення, але лише протягом 100 днів - дія механізму стартує з дати набрання чинності постанови Кабміну.
На першому етапі цим вікном зможуть скористатися військовослужбовці ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Згодом до нього долучиться Нацгвардія.
Військові зможуть повернутися в межах тієї структури, з якої вчинили СЗЧ (наприклад, із ЗСУ - лише у ЗСУ). Перевірка рапортів здійснюється цифровими засобами не більше 7 календарних днів.
Для повернення до служби потрібно подати рапорт одним із цих способів:
Нагадаємо, про масштабні зміни в ЗСУ першим повідомив головком Олександр Сирський. Йшлося, зокрема, про підвищення мінімального грошового забезпечення військових, запровадження нових контрактів та створення механізму звільнення зі служби.
Крім того, сьогодні прем’єр-міністр України Юлія Свириденко виступила із заявою щодо реформи підвищення зарплат для військовослужбовців.