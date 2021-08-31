Зарплата в Украине: в каких регионах платят больше

В январе-июле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 612 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 458 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 502 гривен и в Киевской области - 13 693 гривен. Близка к средней зарплата в Запорожской (13 336 гривен), в Днепропетровской (13 336 гривен) и в Николаевской (13 186 гривен) областях.

В остальных регионах зарплаты ниже средней. Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 756 гривен (79,9%) и в Черновицкой области - 10 846 гривен (80,6 %) от средней зарплаты по стране.