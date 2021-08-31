Зарплата в Україні: в яких регіонах платять більше

У січні-липні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 612 гривень. Це на 45,7% більше, ніж в цілому по країні (13 458 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 502 гривень і в Київській області-13 693 гривень. Близька до середньої зарплата в Запорізькій (13 336 Гривень), в Дніпропетровській (13 336 гривень) і в Миколаївській (13 186 гривень) областях.

В інших регіонах зарплати нижчі за середню. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 756 гривень (79,9%) і в Чернівецькій області-10 846 гривень (80,6 %) від середньої зарплати по країні.