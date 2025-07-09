"Заробляв" на військовозобовʼязаних та мігрантах: затримано топ-чиновника Держмитслужби

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі - топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. На передачі хабаря затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці. Відбулося 28 обшуків.

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