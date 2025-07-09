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"Зарабатывал" на военнообязанных и мигрантах: задержан топ-чиновник Гостаможслужбы

Иллюстративное фото: в Киеве задержали топ-чиновника Гостаможслужбы (facebook.comSecurSerUkraine)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

В Киеве правоохранители задержали топ-чиновника Государственной таможенной службы из-за схем с военнообязанными и нелегальными мигрантами.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о заместителе директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы Владимира Майструка.

 

Как сообщается, он оформлял призывников "публичными дипломатами" в общественную организацию, которая работает от имени известной международной организации. А от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые планировали выехать в ЕС, чиновник брал взятки и обещал избежать депортации.

 

Масштабные обыски на таможнях

Напомним, сегодня, 9 июля, на таможнях ряда областей Украины проводятся масштабные обыски.

К работе привлечены Служба безопасности Украины (СБУ), Офис генерального прокурора (ОГП), Национальная полиция и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Обыски являются частью работы СБУ по недопущению:

  • влияния иностранных спецслужб на работников таможни;
  • предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

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Служба безопасности УкраиныГосударственная таможенная служба