"Заробляв" на ухилянтах. На Закарпатті зловили на хабарях начальника районного ТЦК

Як зазначили в СБУ, на Закарпатті викрили одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну з них організував начальник районного ТЦК, а другу - заступник комбригу тероборони.

Фото: організатору схеми для ухилістів повідомили про підозру (t.me/SBUkr)

Правоохоронці з'ясували, що фігуранти використали один і той самий метод - в обмін на хабарі пропонували чоловікам підроблені документи про "погане" здоров'я.

"Для цього чиновники забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку і могли незаконно виїхати за межі України", - уточнили в СБУ.

З кожного клієнта фігуранти вимагали від 4 тисяч доларів. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Організаторам схем загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.