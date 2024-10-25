"Продавав" відстрочку. У Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК

Правоохоронці затримали у Києві помічника начальника Подільського районного ТЦК. Ймовірно, він вимагав хабар від ухилянта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП у Facebook .

Як зазначили у ТЦК, чоловіка затримали учора, 24 жовтня, співробітники Служби безпеки.

"Він за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також затриманий хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації", - стверджують у територіальному центрі комплектування.

Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).