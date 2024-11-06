"Зарабатывал" на уклонистах. На Закарпатье поймали на взятках начальника районного ТЦК

Как отметили в СБУ, на Закарпатье разоблачили сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовал начальник районного ТЦК, а вторую - заместитель комбрига теробороны.

Фото: организатору схемы для уклонистов сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

Правоохранители выяснили, что фигуранты использовали один и тот же метод - в обмен на взятки предлагали мужчинам поддельные документы о "плохом" здоровьи.

"Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медвыводами ВЛК о наличии тяжелых заболеваний. В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины", - уточнили в СБУ.

С каждого клиента фигуранты требовали от 4 тысяч долларов. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Организаторам схем грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.