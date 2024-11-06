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"Зарабатывал" на уклонистах. На Закарпатье поймали на взятках начальника районного ТЦК

Фото: на Закарпатье поймали на взятках начальника районного ТЦК (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области украинские правоохранители разоблачили схему, которую организовал начальник районного ТЦК. Он "продавал" мужчинам поддельные документы о проблемах со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, на Закарпатье разоблачили сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовал начальник районного ТЦК, а вторую - заместитель комбрига теробороны. 

Фото: организатору схемы для уклонистов сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

Правоохранители выяснили, что фигуранты использовали один и тот же метод - в обмен на взятки предлагали мужчинам поддельные документы о "плохом" здоровьи. 

"Для этого чиновники обеспечивали потенциальных призывников фиктивными медвыводами ВЛК о наличии тяжелых заболеваний. В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с воинского учета и могли незаконно выехать за пределы Украины", - уточнили в СБУ. 

С каждого клиента фигуранты требовали от 4 тысяч долларов. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Организаторам схем грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Схемы для уклонистов

Напомним, в Украине уже неоднократно разоблачали схемы уклонения от мобилизации, которые организовывали сотрудники территориальных центров комплектования.

В частности, несколько недель назад стало известно о задержании помощника начальника Подольского районного ТЦК. Он мог требовать взятку у уклониста.

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