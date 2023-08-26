"У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4-х військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон", - зазначає СБУ.

За хабар посадовці допомагали військовозобов'язаним ухилитись від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби. Вартість "послуги" становила до 10 тисяч доларів. Водночас сума залежала від строків "вирішення питань".

У Києві

"Затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів", - пише пресслужба.

Підробки ухилянти використовували для уникнення від призову й подальшого виїзду за межі України.

В Харківській області

Затримано керівника районного військкомату. Він "заробив" на ухилянтах більше 11 млн гривень. Зокрема до своєї незаконної діяльності він залучив ще трьох посадовців місцевої лікарні, які за хабарі "знаходили" "проблеми зі здоров'ям" в ухилянтів.

В Одесі

"Кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби", - відзначає СБУ.

Клієнтів вони підшукували по всій території України й ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" зі служби.

Секретаря військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому"

Усім затриманим загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: "Заробляли" на ухилянтах. СБУ викрила ще 4 військкомів та голів медкомісій на корупції (t.me/SBUkr)

Корупційні скандали в ТЦК

Нещодавно правоохоронці викрили на корупції та незаконному збагаченні головного воєнкома Одеської області Євгена Борисова. Зокрема після низки інших корупційних скандалів, в усіх ТЦК країни пройшли масштабні перевірки.

В середині серпня президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.